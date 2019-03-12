محادثات «روسية - تركية» حول دوريات مشتركة في تل رفعت السورية

تجري تركيا وروسيا محادثات بشأن تسيير دوريات مشتركة في مدينة تل رفعت شمال سورية والتي يسيطر عليها مقاتلون أكراد تعارضهم انقرة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء.

ورغم دعم روسيا القوي للنظام السوري ودعم أنقرة للمعارضة السورية المسلحة، فقد عمل البلدان بشكل وثيق لإنهاء الحرب الطويلة في سورية، وفق «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية قوله «بهدف منع شن هجمات من تل رفعت، يتواصل التنسيق للقيام بدوريات مستقبلية مشتركة مع روسيا في هذه المنطقة».

وتقع تل رفعت شرق عفرين التي يسيطر عليها مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا سيطروا على المنطقة بعد عملية عسكرية بدعم من الجيش التركي مطلع 2018. وهددت تركيا العام الماضي بشن هجوم عبر الحدود للسيطرة على تل رفعت بعد السيطرة على عفرين، إلا أن روسيا قدمت لها تطمينات بأن وحدات حماية الشعب الكردية لم تعد تتواجد في تلك المدينة.

ويعتبر مسؤولون أتراك وحدات حماية الشعب الكردية «منظمة إرهابية» متفرعة من حزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه جماعة إرهابية. ويتبادل الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية إطلاق النار في منطقة عفرين بين الحين والحين. وقتل جندي تركي في تلك المنطقة في ديسمبر بعد تعرضه لنيران المقاتلين الأكراد، بحسب ما ذكرت الوزارة في ذلك الحين.