«وحدة خاصة» تؤمن للشخصيات التكتم.. الرئيس بوتفليقة يعالج في مستشفى بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 06:06 مساء
طلاب جزائريون يشاركون في تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في وهران، 26 فبراير 2019. (أ ف ب)

ذكرت جريدة «لا تريبون دو جنيف» السويسرية، الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موجود في سويسرا ويعالج في المستشفى الجامعي في جنيف، على خلفية تظاهرات منذ أيام في الجزائر رفضًا لترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتستند الجريدة إلى «مصادر متطابقة ومطلعة» لتأكيد أن الرئيس الجزائري في جنيف منذ الأحد، وفق «فرانس برس». وبحسب موقع المستشفى فإن المبنى الواقع في قلب المدينة لديه «وحدة خاصة» تؤمن للشخصيات كافة شروط الأمن والتكتم.

وبوتفليقة يزور مستشفيات وعيادات في سويسرا للعلاج منذ 1983. كما أمضى ست سنوات في المنفى السياسي في سويسرا بين 1981 و1987. وتعرض لجلطة دماغية في 2013، لكنه أعلن في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة، ما أثار حركة احتجاج كبرى في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر