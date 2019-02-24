رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين و«تظاهرات الرحيل» تتجدد

وزير الدفاع السوداني اللواء عوض ابن عوف يؤدي اليمين بصفته النائب الاول للرئيس السوداني عمر البشير في الرخطوم، 24 فبراير 2018. (أ ف ب)

أدى رئيس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر ايلا الأحد اليمين، في حين نزل محتجون مجددا إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان أعلن حالة الطوارىء في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة.

وكان محمد طاهر ايلا شغل في السابق منصب حاكم ولاية الجزيرة. كما أدى وزير الدفاع اللواء عوض ابن عوف اليمين بصفته الجديدة كنائب أول للرئيس وذلك بعد إقالة سلفه بكري حسن صالح وهو حليف قديم للبشير وكان يعتبر من الشخصيات النافذة في النظام، وفق «فرانس برس».

وأدى 16 من ضباط الجيش وآخران من الجهاز الوطني للاستعلامات والأمن، اليمين كولاة للولايات ال18 في السودان. وقال البشير في مراسم أداء الولاة اليمين «اليوم مرحلة جديدة في تاريخ السودان وهذه المرحلة تتطلب جهدا خاصا من ناس خاصين وهي مرحلة تحتاج الي أناس من امثالكم على رأس الولايات». وأضاف «المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا يضمن الأمن والاستقرار».

وكان البشير أعلن الجمعة في خطاب إلى الشعب فرض حالة الطوارىء لمدة عام وحل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي. ويتوقع أن يعلن قريبا عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التغييرات التي أدخلها في أعلى هرم السلطة في محاولة للاستجابة للتظاهرات التي تهز السودان منذ أكثر من شهرين.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية اندلعت إثر رفع السلطات سعر الخبز. وسريعاً ما تحول الاحتجاج إلى حركة تطالب برحيل الرئيس عمر البشير (75 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 1989 وينوي الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ورد منظمو الاحتجاجات على الإجراءات التي أعلنها البشير بتأكيد أنها لن تمنعهم من الاستمرار في التظاهر والمضي في حركتهم والمطالبة برحيل البشير الذي يواجه، بحسب خبراء، أكبر تحد خلال ثلاثة عقود.