بعد قليل..البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق تاريخي للخروج من الاتحاد الأوروبي «بركسيت»
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 09:20 مساء
يصوت بعد قلــيل نواب البرلمان البريطاني على اتفاق تاريخي للخروج من الاتحاد الأوروبي «بركسيت» وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معارضي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنهم «سيخيبون آمال الشعب» و «يخاطرون بعدم الوفاء بمطالبه».
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