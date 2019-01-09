توقع رحيل المسؤول الثاني في وزارة العدل الأميركية خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 08:48 مساء

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن رود روزنشتاين المسؤول الثاني في وزارة العدل الأميركية الذي يشرف على التحقيق الدقيق حول تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة العام 2016، سيغادر منصبه في غضون أسابيع.

ونقلت عدة وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها، أن مساعد المدعي العام للولايات المتحدة الذي بدت إقالته وشيكة عدة مرات، يرغب بالرحيل بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تسمية وزير العدل الجديد ويليام بار، وفق «فرانس برس».

وبار الذي عينه دونالد ترامب خلفًا لجيف سيشينز، سيتم الاستماع إليه يومي 15 و16 يناير من قِـبل لجنة العدل في مجلس الشيوخ، قبل التصويت على تعيينه من قِـبل أعضاء هذا المجلس، بحسب ما ينص عليه الدستور. ومن المنطقي أن يتاح للوزير الجديد اختيار مساعده إثر ذلك.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز الأربعاء، إن روزنشتاين «قال دائمًا إنه ينوي البقاء نحو عامين» في الحكومة، دون أن تنفي أو تؤكد خبر رحيله. وكانت لروزنشتاين، الذي سيبلغ الرابعة والخمسين الأحد، مسيرة حافلة في الإدارة الجزائية وفي عهود خمسة رؤساء. وكان تم تثبيته في وزارة العدل بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين.

ومن خلال منصبه كمساعد لوزير العدل، فهو مكلف الإدارة اليومية للجهاز القضائي الأميركي الضخم، وعليه نظريًّا ألا يهتم بالسياسة. لكنه وجد نفسه في قلب الدوامة بعد أيام من تعيينه في الحكومة. وبعد إقالة رئيس «إف بي آي»، جيمس كومي من قبل ترامب، عُـين في أكتوبر 2017 المدعي الخاص روبرت مولر لإدارة التحقيق البالغ الحساسية حول شبهات صلات بين فريق ترامب الانتخابي وروسيا أثناء انتخابات 2016.

وخلال عشرين شهرًا صادق روزنشتاين على طلبات، منها تفتيش منزل المحامي السابق لترامب، ما أثار غضب الرئيس الأميركي الذي يعتبر أنه ضحية حملة شعواء ضده.

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