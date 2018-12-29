إغلاق مطار هانوفر بعد اقتحام رجل بسيارته منطقة توقف الطائرات

مسافرون ينتظرون في مطار هانوفر عقب تعليق الحركة الجوية بعد دخول رجل بسيارة إلى مدرج المطار. (فرانس برس)

علقت حركة الطيران في مطار هانوفر، السبت، بعد اصطدام سيارة بحاجز ودخولها إلى المدرج، بحسب الشرطة.

وذكرت شرطة هانوفر على «تويتر» «أن حادثًا أمنيًّا وقع في مطار هانوفر عند نحو الساعة 15.40 (14.40 ت غ). فقد اقتحم رجل حاجزًا بسيارة، ودخل بها إلى المدرج»، بحسب «فرانس برس».

وتم على الفور اعتقال الرجل ويجري التحقيق معه. وكانت سيارته مسجلة في بولندا.

وعلق تسجيل صعود المسافرين إلى بعض الرحلات حتى الساعة 18.30 ت غ، فيما تجري الشرطة تحقيقاتها. وأُغلق جزء من مبنى «أ»، ولكن بقي المدرجان الآخران في المطار مفتوحين، بحسب ما أفادت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية. وتم تحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى.