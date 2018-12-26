بالصور: الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 10:23 مساء
ترامب وميلانيا في قاعدة الأسد الجوية في الأنبار العراقية 26 ديسمبر 2018.(فرانس برس)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا، الأربعاء، إلى العراق في أول زيارة لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين؛ لتفقد الجنود المنتشرين هناك.

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب عند الساعة السابعة وست عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي في قاعدة الأسد الجوية بحسب مراسل «فرانس برس»، وتحدث الرئيس إلى الجنود، كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي أُحيطت بها الزيارة، إلا أن تكهنات سرت حول قيام ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان والانسحاب الكامل من سورية.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على «تويتر» إن «الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدًا».

من جهتها، قالت الناطقة باسم ميلانيا: «إنها زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليًّا في العراق».

وتأتي الرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليدًا في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وقد تعرض ترامب لانتقادات لعدم توجهه حتى الآن الى منطقة حرب.

ترامب وميلانيا في قاعدة الأسد الجوية في الأنبار العراقية 26 ديسمبر 2018.(الإنترنت)
ترامب وميلانيا في قاعدة الأسد الجوية في الأنبار العراقية 26 ديسمبر 2018.(الإنترنت)
ترامب وميلانيا في قاعدة الأسد الجوية في الأنبار العراقية 26 ديسمبر 2018.(الإنترنت)
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