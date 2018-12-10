سالفيني يصف ماكرون بـ«صنيعة مختبر»..و«من يزرع الفقر يحصد التظاهرات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 09:12 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال لقائه الصحفيين الأجانب في روما . (فرانس برس)

أعلن ماتيو سالفيني الرجل القوي في الحكومة الإيطالية وزعيم اليمين المتطرف أن أزمة «السترات الصفراء» تظهر أن الفرنسيين أدركوا أن رئيسهم إيمانويل ماكرون كان «صنيعة مختبر» للحفاظ على النظام القائم.

وقال سالفيني «يبدو لي مؤكدًا أن ماكرون كان صنيعة مختبر تم اختراعه لمنع التغيير الوحيد الذي كان يرتسم في الأفق»، من دون أن يشير علنًا إلى حليفته الفرنسية مارين لوبن، وفق «فرانس برس».

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب في روما «أذكر بانه قبل بضعة أشهر فقط، كان ماكرون بطل أوروبا الجديدة بالنسبة إلى اليسار الإيطالي برمته. كان العبقري الجديد لأوروبا، المنقذ الجديد لأوروبا لقد اخطأوا مجددًا». وتابع سالفيني «أفهم جيدًا الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء حركة آمل بأن تحقق أهدافًا ملموسة»، مع تنديده بـ«أي شكل من العنف».

لكنه قال أيضًا «حين يرشق قوات الأمن بزجاجات حارقة، أقف إلى جانب قوات الأمن». وكان سالفيني قال أمام آلاف من أنصاره السبت في روما «من يزرع الفقر يحصد التظاهرات، من يزرع الوعود الكاذبة يحصد رد فعل الأطراف والأرياف».

ويلقي ماكرون مساء الاثنين خطابًا مرتقبًا بعد إجرائه مشاورات مع القوى العاملة في فرنسا في محاولة لاحتواء أزمة «السترات الصفراء»، الأسوأ منذ بدء ولايته.

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