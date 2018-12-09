ألمانيا.. عمال السكك الحديدية يضربون عن العمل 4 ساعات غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 05:07 مساء

قال ناطق باسم اتحاد السكك الحديدية الألماني «إي في جي»، الأحد، إن عمال السكك الحديدية سينظمون إضرابًا لمدة أربع ساعات صباح يوم الاثنين لتصعيد الضغط على الشركة المشغلة في نزاع على الأجور.

وأضاف الناطق أن الإضراب سيبدأ اعتبارًا من الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين (0400 غرينتش) وسيؤثر على قطارات محلية وإقليمية للركاب والشحن، بحسب «رويترز».

ومن المرجح بعد هذا الإعلان أن يستمر تأثير الإضراب على حركة القطارات على مدى اليوم. يأتي ذلك بعد أن انهارت محادثات بشأن الأجور مع شركة دويتشه بان يوم السبت.وقال الاتحاد، الذي يمثل أغلب العاملين في قطاع السكك الحديدية، يوم السبت، إنه لم يعد بالإمكان تجنب الإضرابات التحذيرية، مما أثار مخاوف بشأن تعطل وسائل النقل في فترة عطلة عيد الميلاد.

ويريد اتحاد العمال زيادة في الأجور بنسبة 7.5% وله مطالب أخرى أيضًا متعلقة بعدد ساعات العمل والإجازات. وقالت شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة 5.1% على مرحلتين ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 500 يورو بما يعني أن العرض في الإجمالي يساوي سبعة% من الزيادة.

وأضافت الشركة أن قرار اتحاد العمال وقف المحادثات يتسبب في «تصعيد غير ضروري بالمرة» سيزعج المسافرين في فترة عيد الميلاد. وأحجم الناطق باسم الاتحاد العمالي عن القول ما إذا كان الإضراب سيؤثر على منطقة بعينها أكثر من غيرها.

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