السلطات المغربية تعتقل 16 شخصًا بتهمة الارتباط بشبكة للهجرة «غير النظامية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 07:34 مساء
صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة، 8 سبتمبر 2018. (فرانس برس)

اعتقلت السلطات المغربية الثلاثاء 16 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة الزوارق المطاطية بالدار البيضاء حيث تم حجز ثلاثة زوارق، وفق الإدارة العامة للأمن.

وأوضح بيان لهذه الهيئة أن تسعة أشخاص اعتقلوا في مدينة وجدة (شرق) مشيرًا إلى ضبط 8 سيارات وإيصالات تحويلات مالية وحاويات كبيرة لتخزين البنزين علاوة على مبالغ مالية مهمة، بحسب «فرانس برس».

وأحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر 2018 كما استطاعت تفكيك 122 شبكة «إجرامية للاتجار في البشر»، بحسب آخر حصيلة رسمية. وأفاد البيان أن الأبحاث الأولية أظهرت وجود «مؤشرات تقارب وتقاطعات» بين المشتبه فيهم و«أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية».

وتفيد معلومات وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى إسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقًا. كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة ب630 عدد الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى 224 العام الماضي.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.
 

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