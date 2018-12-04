وزيرا خارجية سورية وكوريا الشمالية يجتمعان في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 06:11 مساء

قال مسؤولون إن وزيري خارجية سورية وكوريا الشمالية اجتمعا في دمشق يوم الثلاثاء وتبادلا الشكر على دعمها المتبادل خلال سنوات العزلة السياسية.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن ري يونج هو وزير خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السوري وليد المعلم على رفض سورية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج. وقال المعلم إن سورية تشعر بالامتنان لدعم كوريا الشمالية لها في المحافل الدولية، بحسب «رويترز».

ويقول مراقبون من الأمم المتحدة إن العلاقات بين البلدين تعمقت بما يتجاوز الدبلوماسية واتهموا كوريا الشمالية في فبراير شباط بالتعاون مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية وهو اتهام رفضته بيونج يانج.

وقصفت إسرائيل في عام 2007 ما يشتبه في أنه مفاعل نووي شرق سورية قالت إنه أقيم بمساعدة من كوريا الشمالية وكان سيجري تشغيله بعد بضعة أشهر. وتنفي سورية، وهي من الدول الموقعة على معاهد حظر الأسلحة النووية، باستمرار أن الموقع كان مفاعلًا نوويًا أو أن دمشق تتعاون في المجال النووي مع كوريا الشمالية.

وواجهت الدولتان عزلة دولية، بسبب البرنامج النووي في حالة كوريا الشمالية والحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ثماني سنوات في حالة سورية. وزار وفد برلماني سوري كوريا الشمالية في أكتوبر.

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