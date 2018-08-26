مقتل زعيم «داعش» في أفغانستان بغارة جوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 05:16 مساء
قوات أفغانية. (أرشيفية: الوسط)

قُتل زعيم تنظيم «داعش» وعشرة من عناصر التنظيم المتطرف في غارة جوية في شرق أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤولون أفغان الأحد.

وأعلنت مديرية الأمن الوطني، أجهزة الاستخبارات الأفغانية، في رسالة إلى وسائل الإعلام موت «أمير داعش سعد إرهابي الذي قُتل في الليلة الماضية عند الساعة 22.05 في بلدة جانغال كالي في إقليم خوجياني في ولاية ننغرهار مع عشرة من مقاتليه»، وفق «فرانس برس».

وقالت مديرية الأمن إنها «عملية مشتركة بين القوات الجوية الأفغانية والأجنبية» وهذا يعني القوات الأميركية لأنها الوحيدة في التحالف التابع لحلف شمال الأطلسي التي تقوم بقصف جوي. وأضافت المديرية: «تم تدمير قاعدتين (للتنظيم) وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة».

وأعلن الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوجياني، أيضًا مقتل مسؤول في «العملية المشتركة». وقال إن «سعد إرهابي تزعم تنظيم الدولة (داعش) بعد مقتل سلفه عبد الحسيب لوغاري» بضربة أميركية في أبريل 2017. وحينذاك توقعت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن يؤثر موت لوغاري «بشكل كبير على عمليات تنظيم «داعش» في أفغانستان وأن يساهم في القضاء عليه».

ورحّب الناطق باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي، الأحد، بموت أمير تنظيم داعش في ننغرهار، مشيرًا إلى أن ذلك «يؤكد تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب». ولفت إلى أن تنظيم «داعش تكبد خسائر فادحة في أفغانستان». وسعد إرهابي هو المسؤول الرابع في تنظيم «داعش» ولاية خراسان (التسمية القديمة للمنطقة)، الذي يُقتل منذ ظهور التنظيم في أفغانستان العام 2014.

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