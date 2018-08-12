3 أيام «مهلة أميركية» لتركيا.. إما إطلاق القس أو مواجهة العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 10:02 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن الولايات المتحدة منحته مهلة مدتها ثلاثة أيام من أجل إطلاق قس أميركي محتجز في تركيا، مهددة بفرض مزيد العقوبات في حال رفض الإفراج عنه.

وقال إردوغان، أثناء خطاب ألقاه أمام حشد في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود، إن واشنطن منحته حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل، للإفراج عن القس آندرو برانسون، الذي تحتجزه أنقرة منذ عامين، وفق «رويترز».

وأضاف أن الأميركيين أخبروا نظراءهم الأتراك بهذه المهلة خلال لقاء جمع الطرفين في واشنطن، الأسبوع الماضي. ولفت الرئيس التركي إلى أن إدارة دونالد ترامب هددت بفرض مزيد العقوبات على أنقرة في حال لم تطلق سراح برانسون، دون أن يكشف تفاصيل هذه العقوبات.

وتحتجز أنقرة، القس منذ نحو عامين بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية، وحوّلته أواخر يوليو الماضي إلى الإقامة الجبرية، مع استمرار محاكمته. وأعلنت واشنطن في الأول من أغسطس الجاري، فرض عقوبات على تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية، على خلفية استمرار احتجاز القس.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الوزيرين لعبا دورًا رئيسيًّا في اعتقال برانسون في 2016 ثم احتجازه. وردّ إردوغان بالتصعيد في هذه القضية، قائلاً: «إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء».

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