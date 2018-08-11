مصرع 37 شخصًا في انزلاقات للتربة جنوب غرب الهند

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 07:42 مساء
امرأة هندية داخل بيتها بعدما اجتاحته السيول في ولاية كيرالا. (فرانس برس)

قضى 37 شخصًا وشرد 37 ألفًا جراء انزلاقات للتربة وفيضانات نتجت من الأمطار الموسمية في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند، وفق ما أفادت السلطات السبت.

وتتعرض الولاية التي تشكل مقصدًا للسياح كل عام لأمطار موسمية غزيرة، لكنها بلغت شدة غير مسبوقة هذا العام. وقال منسق إقليمي لـ«فرانس برس»: «إن النازحين نُـقلوا إلى 350 مركز استقبال في كل أنحاء الولاية»، بحسب «فرانس برس».

وشارك الجيش في عمليات الإنقاذ في كيرالا بعدما أجبرت الأمطار، التي استمرت يومين، السلطات على فتح صمامات 27 خزانًا للتخلص من فائض المياه، علما بأن صمام أحد تلك الخزانات لم يفتح منذ 26 عامًا.

وكتب رئيس الحكومة الإقليمية بيناياري فيجايان على «تويتر»: «إن ولايتنا تواجه تدميرًا غير مسبوق»، لافتًا إلى «خسائر كبيرة في الأرواح وتعرض مئات المنازل لتدمير كامل»، مع إشادته بعمل المسعفين الذين أتوا من كل أنحاء الهند. وزار أكثر من مليون سائح كيرالا العام الماضي وفق إحصاءات رسمية.

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