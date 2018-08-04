تحطم طائرتين بفارق ساعات في سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 09:03 مساء
حطام لإحدى الطائرات. (أرشيفية: الإنترنت)

تحطمت طائرتان سياحيتان، السبت، في وسط سويسرا وشرقها، مما أسفر عن عديد القتلى، وفق الشرطة ووسائل الإعلام.

وتحطمت طائرة صغيرة صباحًا كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد، وسرعان ما اندلعت فيها النيران، بحسب «سكاي نيوز».

وقالت شرطة الكانتون في بيان إن الطائرة كانت أقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون أوبفالد المجاور، متجهة إلى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7.30 ت غ). وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث، مما استدعى تدخل مروحية قبل أن يصل عناصر الإنقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية أخرى على جبل في كانتون غريزون شرق البلاد، يناهز ارتفاعه 3099 مترًا. ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا على الفور، لكنها أوضحت أن 5 مروحيات تشارك في عمليات الإنقاذ.

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