سطو مسلح على بنك في القصرين التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 06:27 مساء
قوات الأمن التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الأربعاء إن مسلحين سطوا على فرع بنك في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر دون الكشف عن قيمة الأموال التي استولوا عليها.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله «فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد ثم لاذ أفرادها بالفرار»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المصدر أن «تعزيزات أمنية تحولت على عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة». وتكافح تونس جماعات إسلامية متشددة لجأت إلى جبال الشعانبي في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون في السنوات القليلة الماضية عشرات من قوات الشرطة والجيش.

ويستهدف مسلحون يختبئون في مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات الأمن بين الحين والآخر. وقتل المسلحون ستة من قوات الحرس التونسي في كمين بمحافظة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر في شهر يوليو الماضي.

وفي 2015 وقع هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتبنى تنظيم «داعش» الهجمات الثلاث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
والدة «نيمار» تظهر للدفاع عن ابنها المثير
رياضة عالمية
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان