سطو مسلح على بنك في القصرين التونسية

قوات الأمن التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء الأربعاء إن مسلحين سطوا على فرع بنك في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر دون الكشف عن قيمة الأموال التي استولوا عليها.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله «فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد ثم لاذ أفرادها بالفرار»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المصدر أن «تعزيزات أمنية تحولت على عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية مؤكدًا أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة». وتكافح تونس جماعات إسلامية متشددة لجأت إلى جبال الشعانبي في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون في السنوات القليلة الماضية عشرات من قوات الشرطة والجيش.

ويستهدف مسلحون يختبئون في مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات الأمن بين الحين والآخر. وقتل المسلحون ستة من قوات الحرس التونسي في كمين بمحافظة جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر في شهر يوليو الماضي.

وفي 2015 وقع هجومان في منتجع سوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين. وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتبنى تنظيم «داعش» الهجمات الثلاث.