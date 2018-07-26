السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس

أفادت السلطات الفرنسية لوكالة «فرانس برس» أن إنذارًا كاذبًا ناتجًا من سوء فهم كان وراء عودة طائرة للخطوط الجوية الصينية إلى باريس بعد ثلاثين دقيقة من إقلاعها في اتجاه بكين.

وقالت إدارة المطارات في باريس إن «راكبًا تأخر بسبب طرد متروك في المطار (الباريسي) اتصل بالشركة قائلًا إن هناك قنبلة في مبنى المطار وقد فهم منه محدثه أن هناك قنبلة داخل الطائرة».

وفتحت النيابة تحقيقًا وأوقفت الراكب المذكور رهن التحقيق وهو أسترالي بحسب مصدر قريب من التحقيق.

وقالت شركة الخطوط الصينية في وقت سابق من اليوم الخميس إنها أعادت رحلة كانت متجهة من باريس إلى بكين بسبب «معلومات يشتبه بأنها تتعلق بالإرهاب».

وذكرت الشركة أن الرحلة بالرقم «سي إيه 876» عادت إلى باريس وهبطت بسلام، إلا أنها لم تكشف مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة ما حدث .