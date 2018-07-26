إعادة طائرة صينية إلى باريس بسبب معلومات تتعلق بالإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 06:07 مساء

قالت شركة الخطوط الصينية الخميس إنها أعادت رحلة كانت متجهة من باريس إلى بكين بسبب «معلومات يشتبه بأنها تتعلق بالإرهاب».

وذكرت الشركة أن الرحلة بالرقم «سي إيه 876» عادت إلى باريس وهبطت بسلام، إلا أنها لم تكشف مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة ما حدث .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ
علوم وتكنولوجيا
الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا
طب وصحة
للمرة الثانية.. تخريب نجمة دونالد ترامب في هوليوود
منوعات
استئناف تنفيذ منحة البنك الإسلامي لتمكين الشباب الليبي «اقتصاديًا»
ليبيا
بالفيديو.. «فيفا» يفصح عن الهدف الأجمل في المونديال
رياضة عالمية
داخلية الوفاق توضح أسباب ارتفاع الحوادث المرورية: الإطارات المستعملة قنبلة ...
ليبيا
برلماني فرنسي: محاولة ماكرون تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية العام «أمر متسرع»
ليبيا
منتخب ليبيا بين أزمتي إلغاء معسكر التشيك وغياب نجوم «الزعيم»
رياضة محلية
غراتسيانو: مستعدون لمساعدة القوات الليبية على «المشي على أقدامها»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف بحيرة مياه سائلة في المريخ