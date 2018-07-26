إعادة طائرة صينية إلى باريس بسبب معلومات تتعلق بالإرهاب

قالت شركة الخطوط الصينية الخميس إنها أعادت رحلة كانت متجهة من باريس إلى بكين بسبب «معلومات يشتبه بأنها تتعلق بالإرهاب».

وذكرت الشركة أن الرحلة بالرقم «سي إيه 876» عادت إلى باريس وهبطت بسلام، إلا أنها لم تكشف مزيدًا من التفاصيل عن طبيعة ما حدث .