سفينتان «إنسانيتان» تصلان إلى مايوركا على متنهما مهاجرة ناجية وجثتان

أعضاء المنظمة يستعدون لنقل جوزيفيا. (رويترز)

وصلت سفينتان تابعتان لمنظمة «برواكتيفا اوبن آرمز» إلى مرفأ بالما في مايوركا على متنهما مهاجرة ناجية وجثتان لامراة وصبي تم انتشالهما الثلاثاء قبالة سواحل ليبيا.

ورست سفينتا «اوبن آرمز» و«أسترال» في مرفأ كبرى مدن الأرخبيل يرافقهما زورق تابع للحرس المدني قرابة الساعة 07,15 ت غ، بحسب ما أفادت «فرانس برس».

وعُثر على الناجية وهي كاميرونية في الأربعين تدعى جوزيفا وكانت تعاني من تدني الحرارة ومعها امراة وصبي صغير توفيا قبل فترة قصيرة، على زورق مطاطي قبالة سواحل ليبيا. ووصلت عربة خلال الصباح لتسلم الجثتين بينما تولى فريق تابع للصليب الاحمر الإسباني الاهتمام بالمهاجرة.

وقررت المنظمة غير الحكومية الأربعاء في مسعى لضمان «حماية» المهاجرة الناجية وتمتعها «بالحرية الكاملة للإدلاء بشهادتها»، التوجه إلى إسبانيا بعدما أبدت إيطاليا استعدادها لاستقبال الناجية في صقلية من دون الجثتين. وقالت المنظمة إن سفينتيها ستعودان قبالة سواحل ليبيا لمواصلة مهمتهما.