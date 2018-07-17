إيران «تستعد» بـتخصيب اليورانيوم حال فشل إنقاذ الاتفاق النووي

مرحلة تخصيب اليورانيوم. (أرشيفية: الوسط)

أعلن مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن طهران تستعد لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال بهروز كمال وندي نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية والناطق باسمها، خلال مؤتمر صحفي في طهران، «اتخذنا إجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضروريًّا، وإذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة» في الاتفاق النووي، «ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات (الممكنة) ونستعد». وتابع: «حتى الآن، لم نخرج من إطار» الاتفاق. وأتاح الاتفاق النووي، الذي وُقِّع في يوليو 2015 مع القوى الكبرى، إخراج إيران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني. وفي مايو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران.

لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية يوليو إلى إيران سلسلة «ضمانات» اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرت أنها غير كافية. وتستمر المفاوضات بين الجانبين، وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الإثنين، أنها قد تستغرق «أسابيع» بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.