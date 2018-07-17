إيران «تستعد» بـتخصيب اليورانيوم حال فشل إنقاذ الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 08:09 مساء
مرحلة تخصيب اليورانيوم. (أرشيفية: الوسط)

أعلن مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن طهران تستعد لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال بهروز كمال وندي نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية والناطق باسمها، خلال مؤتمر صحفي في طهران، «اتخذنا إجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضروريًّا، وإذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة» في الاتفاق النووي، «ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات (الممكنة) ونستعد». وتابع: «حتى الآن، لم نخرج من إطار» الاتفاق. وأتاح الاتفاق النووي، الذي وُقِّع في يوليو 2015 مع القوى الكبرى، إخراج إيران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني. وفي مايو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران.

لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية يوليو إلى إيران سلسلة «ضمانات» اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرت أنها غير كافية. وتستمر المفاوضات بين الجانبين، وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الإثنين، أنها قد تستغرق «أسابيع» بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ