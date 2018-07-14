إيطاليا: باريس ومالطا مستعدتان لاستقبال مئة مهاجر من 450 تم إنقاذهم

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في روما. (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء السبت أن كلاً من فرنسا ومالطا أبدى استعداده لاستقبال خمسين مهاجرًا من أصل 450 تم إنقاذهم، وموجودون حاليًا على متن سفينتين في المياه الإيطالية.



وكتب كونتي على صفحته على «فيسبوك» أن «كلاً من فرنسا ومالطا سيتولى أمر خمسين من أصل 450 مهاجرًا نقلوا إلى سفينتين عسكريتين. وقبول دول أوروبية أخرى سيصل سريعًا جدًا»، بحسب «فرانس برس».

وأكد أن هذا الأمر جرى «بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والمكتوبة مع جميع القادة الأوروبيين الـ27»، موضحًا أنه ذكّرهم بـ«منطق وروح التقاسم اللذين وردا في توصيات المجلس الأوروبي نهاية يونيو». وأضاف كونتي إلى هذا التعليق نسخة من رسالة وجهها إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.

وكتب كونتي في الرسالة التي وجهها أيضًا إلى قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين: «وسط هذه الظروف التي تجعل إيطاليا على الدوام في المقدمة حيال أهمية إنقاذ أرواح في البحر، أطلب منكم إشارة واضحة لتقاسم مسؤولية إدارة ظاهرة الهجرة والتفكير في إمكان تولي أمر قسم من نحو 450 شخصًا تم إنقاذهم أو استقبالهم في ميناء».