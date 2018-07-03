عرض من الرئيس المكسيكي المنتخب لترمب بشأن المهاجرين

الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. (فرانس برس)

اقترح الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الحد من الهجرة» و«تحسين الأمن»، وذلك غداة فوزه الساحق الذي حمل اليسار إلى السلطة في المكسيك.

وقال لوبيز أوبرادور الملقب بـ«أملو» في تغريدة على تويتر مساء الإثنين «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من دونالد ترامب وتحدثنا لحوالى نصف ساعة. اقترحت عليه التفكير في اتفاق شامل يشمل مشاريع تنمية تؤدي إلى خلق وظائف في المكسيك، وفي الوقت نفسه الحد من الهجرة وتحسين الأمن»، وفق «فرانس برس».

وكان ترامب صرح قبيل ذلك أنه أجرى «مناقشات جيدة» هاتفيًا مع لوبيز أوبرادور، وأكد أنه يتوقع «علاقات جيدة جداً» في المستقبل. وقال «أعتقد أنه سيحاول مساعدتنا على الحدود». فاز لوبيز أوبرادور (64 عامًا) في الانتخابات الرئاسية ب52,9% من الأصوات حسب النتائج الرسمية التي نُشرت مساء الإثنين وتشمل 93,2% من الأصوات.

وقد حصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب ويبدو أن حزبه سيهيمن على مجلس الشيوخ أيضًا.