أربعة قتلى في هجوم لبوكو حرام في شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 01:35 صباحا

قُتل أربعة أشخاص في هجوم شنه متمردو بوكو حرام ليل الجمعة على معسكر للنازحين في شمال شرق نيجيريا على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أعلنت مصادر أمنية السبت.

وهاجم المتمردون الذين كان بعضهم يستقلّ دراجات، مخيم النازحين في مدينة بانكي ليل الجمعة السبت واطلقوا النار على المدنيين.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه «قتلَ إرهابيو بوكو حرام مساء أمس أربعة أشخاص وأصابوا أربعة آخرين بجروح».

وأضاف أن جنودا وعناصر من الشرطة متمركزين خارج المخيم «تدخّلوا وتبادلوا إطلاق النيران مع المتمردين على مدى ساعة»، حيث «قُتل إرهابيان في المعارك ولاذ الباقون بالفرار، وعثر على بندقيتين».   

وقد أكد هذه الحصيلة لوكالة «فرانس برس» أحد أعضاء« مليشيا تُقاتل إلى جانب الجيش ضد بوكو حرام».

وأسفرت حركة التمرد التي تقودها بوكو حرام عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 2,3 مليون شخص منذ العام 2009 في شمال شرق نيجيريا.

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