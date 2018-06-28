للمرة الثانية خلال أسبوع..ميلانيا ترامب على حدود المكسيك للقاء أطفال المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 09:07 مساء
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تصل إلى قاعدة ديفيس مونثان الجوية في توسون أريزونا لزيارة مرافق المهاجرين. (فرانس برس)

عادت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الخميس إلى المنطقة الحدودية مع المكسيك في ثاني زيارة لها خلال أسبوع للقاء أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المقرر أن تزور ميلانيا في توسون باريزونا منشأة للجمارك ودوريات الحدود وتجري نقاشًا مع مسؤولي الدوريات الحدودية والهجرة والجمارك والأجهزة المحلية لتطبيق القانون للاطلاع على الوضع على الأرض، وفق «فرانس برس».

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر إنهاء سياسة فصل الأطفال عن عائلاتهم من المهاجرين غير الشرعيين، لكن نحو ألفي طفل لا يزالون مفصولين عن عائلاتهم، بحسب أرقام رسمية نشرت الأسبوع الماضي. وأخفق الكونغرس أمس الأربعاء في الموافقة على مشروع قانون «تسوية» طرحه الجمهوريون لإصلاح قانون الهجرة الأميركي بهدف حل الأزمة.

وفي منشأة ممولة من الحكومة الفيدرالية في ماكالين في تكساس، سألت السيدة الأولى الأسبوع الماضي كيف يمكنها «مساعدة الأطفال للعودة إلى عائلاتهم بالسرعة الممكنة».

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