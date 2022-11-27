الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ودعت الرياضة الليبية، أمس السبت، الرمز عمر أبورقيقة عن عمر ناهز 84 عامًا، ويعد أبورقيقة من أصحاب التاريخ الحافل بالإنجازات في لعبتي كرة القدم والسلة، بحسب السيرة الذاتية التي أعدها الموثق الرياضي علي جرناز عن الراحل عمر عبدالرحمن أبورقيقة.

الميلاد والنشأة الرياضية

أبورقيقة من مواليد طرابلس بالمدينة القديمة «زنقة أبورقيقة» بتاريخ 24 ديسمبر 1939، من أسرة رياضية عشقت الرياضة عمومًا، وكرة السلة خصوصًا، مارس أشقاؤه أبوبكر وفوزي وعبدالحفيظ هذه الرياضة وبرعوا فيها، وتلقى الراحل أبورقيقة تعليمه الابتدائي بمدرسة المدينة القديمة، وفيها مارس لعبة كرة القدم.

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وفي العام 1955 انضم أبورقيقة لفريق الدرجة الثالثة لكرة القدم على صعيد الأشبال بنادي المدينة، وفي 1957 تحصل مع فريق المدينة على بطولة طرابلس لكرة القدم لفرق الدرجة الثانية، وفي العام 1958 فاز مع فريق الشباب العربي ببطولة طرابلس لكرة السلة.

منصب إداري مع الشباب العربي

وفي العام 1959 شغل منصب نائب رئيس نادي الشباب العربي، وتوج مع نادي المدينة ببطولة طرابلس لكرة القدم للدرجة الأولى عامي 1960 و1961، وتوج مع فريق المدينة ببطولة طرابلس لكرة القدم لفرق الدرجة الأولى.

وفي العام 1961 تولى رئاسة نادي الشباب العربي واختير بالمنتخب الليبي لكرة السلة المشارك في الدورة الرياضية العربية الثالثة بالدار البيضاء بالمغرب، كما اختير في نفس العام لعضوية منتخب طرابلس لكرة القدم، ولعب معه ضد فريق إسبانيول برشلونة يوم 25 ديسمبر 1961 وسجل خلال المباراة هدفًا.

وفي 11 مارس 1962 لعب مع منتخب طرابلس الذي فاز على منتخب تونس بنتيجة (6-3)، وفي نفس العام تلقى عرضًا للعب مع فريق مستقبل المرسى التونسي نظير منحة دراسية بمعهد للتربية البدنية في قصر السعيد بتونس.

وفي العام 1963 بات عضوًا بفريق كرة الطاولة بنادي المدينة، وترأس نادي الشباب العربي للمرة الثانية، وفي 8 مارس 1963 شارك مع منتخب طرابلس الذي فاز على منتخب الجزائر (3-0) في دورة معرض طرابلس الدولي

وفي العام 1965 وانضم لفريق المدينة لكرة السلة، وفي العام 1966 توج معه كمدرب ببطولة طرابلس لفرق الدرجة الثانية.

تتويج في كرة السلة

وفي العام 1967 توج كمدرب مع فريق التحدي ببطولة طرابلس لكرة السلة الدرجة الثانية، وفي نفس العام أصيب في مباراة المدينة والشرطة بغضروف الركبة، وسافر إلى لندن في أكتوبر 1967 على نفقته الخاصة وتوقف عن اللعب لمدة موسم واحد، وفي العام 1968 توج مع فريق المدينة ببطولة طرابلس لكرة السلة.

وفي العام 1969 توج كمدرب لفريق بلخير ببطولة طرابلس لكرة السلة للدرجة الثانية، وفي العام 1970 اعتزل لعبة كرة القدم، وفي العام 1972 كلف وكيلًا لأول مجلس إدارة نادي المدينة، وفي العام 1973 عين مديرًا لكرة القدم بنادي المدينة.