7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفاصيل الموعد والفقرات الرئيسية لحفل افتتاح البطولة.



ويبدأ حفل افتتاح مونديال قطر في الرابعة والنصف (بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس)، على ملعب البيت في قطر ويمتد نحو30 دقيقة، إذ سيغني المطرب القطري فهد الكبيسي، ومطرب كوريا الجنوبية جونجكوك أغنية حالمون.



ويشمل برنامج الحفل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح، ويشهد الحفل حضور قادة وزعماء عرب وعالميين.

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وتنقل رسالة الحفل «دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية»، وفق بيان فيفا، حيث يقام حفل الافتتاح على ملعب البيت الواقع على بُعد 40 كيلومترًا شمال الدوحة، بسعة 60 ألف متفرج.

وعقب مبارات الافتتاح تنطلق منافسات دور 32 من مونديال 2022 بمشاركة 8 مجموعات تضم 32 فريقًا، وتبدأ مباراة الافتتاح في كأس العالم بين منتخبي قطر والإكوادور في الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

22 مباراة مجانية ضمن كأس العالم بقطر 2022

وأعلنت مجموعة «بين» الإعلامية، يوم السبت، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم بقطر 2022 على قناة «بين سبورتس» المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار الاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن شوارع قطر تزينت بأعلام اثنين وثلاثين دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

ومنذ الوصول إلى الدوحة، تبدو الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بدءًا باستاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح أولًا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فتصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة، حسب «بي بي سي».