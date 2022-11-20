Atwasat

7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 10:37 صباحا
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
أطفال قطريون يحملون أعلام الفرق المشاركة في كأس العالم بقطر 2022. (أرشيفية)
alwasat radio

تنطلق، اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفاصيل الموعد والفقرات الرئيسية لحفل افتتاح البطولة.

ويبدأ حفل افتتاح مونديال قطر في الرابعة والنصف (بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس)، على ملعب البيت في قطر ويمتد نحو30  دقيقة، إذ سيغني المطرب القطري فهد الكبيسي، ومطرب كوريا الجنوبية جونجكوك أغنية حالمون.

ويشمل برنامج الحفل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح، ويشهد الحفل حضور قادة وزعماء عرب وعالميين.

- 22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر التحديثات

وتنقل رسالة الحفل «دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية»، وفق بيان فيفا، حيث يقام حفل الافتتاح على ملعب البيت الواقع على بُعد 40 كيلومترًا شمال الدوحة، بسعة 60 ألف متفرج.

وعقب مبارات الافتتاح تنطلق منافسات دور 32 من مونديال 2022 بمشاركة 8 مجموعات تضم 32 فريقًا، وتبدأ مباراة الافتتاح في كأس العالم بين منتخبي قطر والإكوادور في الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

22 مباراة مجانية ضمن كأس العالم بقطر 2022
وأعلنت مجموعة «بين» الإعلامية، يوم السبت، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم بقطر 2022 على قناة «بين سبورتس» المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار الاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن شوارع قطر تزينت بأعلام اثنين وثلاثين دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

ومنذ الوصول إلى الدوحة، تبدو الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بدءًا باستاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح أولًا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فتصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة، حسب «بي بي سي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنفانتينو لمشجعي المونديال عن حظر بيع الخمور: تستطيع العيش ثلاث ساعات من دون جعة
إنفانتينو لمشجعي المونديال عن حظر بيع الخمور: تستطيع العيش ثلاث ...
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر التحديثات
22 مباراة مجانية في كأس العالم بقطر.. و«بوابة الوسط» تستعرض أخر ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في ...
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022...
المزيد
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على الموعد بتوقيت طرابلس
7 فقرات في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 اليوم.. تعرف على ......
السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم...
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022...
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية
مونديال 2022: إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية...
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط