قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء من دوري أمم أوروبا نهائيا مبكرا بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، من أجل حجز آخر بطاقة مؤهلة للمربع الذهبي من البطولة، ويبحث المنتخب الإسباني عن الفوز من أجل حصد آخر البطاقات المؤهلة لنصف النهائي.

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ويحتاج المنتخب الإسباني للفوز على البرتغال في عقر داره بملعب براغا البلدي من أجل التأهل، كما ستكون مواجهة البرتغالي هي المباراة الأخيرة قبل إعلان مدرب «الماتادور» الإسباني لويس إنريكي قائمة المنتخب المتجهة نحو مونديال قطر في نوفمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

مواجهة مصيرية تنتظر «الماتادور» الإسباني

ويدخل «الماتادور» مواجهة الثلاثاء، ولا بديل أمامه سوى حصد النقاط الثلاث، من أجل المرور لنصف النهائي، بينما يكفي المنتخب البرتغالي التعادل أو الفوز للحفاظ على الصدارة، ومن ثم العبور للمربع الذهبي إلى جانب كل من إيطاليا وكرواتيا وهولندا.

ويعود آخر انتصار حققته إسبانيا على جارتها في عقر دارها إلى السادس من سبتمبر 2003 خلال مباراة ودية بملعب ألفونسو هنريكيس في مدينة غيمارايش التي تبعد 16 كلم عن براغا، وكان بنتيجة (0-3)، بينما انتهت آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين بالتعادل كان آخرها (1-1) في دوري الأمم الأوروبية بملعب بنيتو فيامارين في إشبيلية.