إنتر يتمسك بأمل المنافسة.. وتوتنهام يملؤه الطموح.. وأتلتيكو يبحث الانتصار الثاني في ليلة الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحاول إنتر العودة من ملعب فيكتوريا بلزن بالنقاط الثلاث، اليوم الثلاثاء، عن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، بهدف الحفاظ على حظوظ المنافسة وسط مجموعة الموت التي تضم بايرن ميونخ وبرشلونة.

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وفي المجموعة الرابعة بعد فوزه افتتاحًا على مرسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين للاعبه الجديد البرازيلي ريشارليسون، يخوض توتنهام الإنجليزي اختبارًا صعبًا في المجموعة الرابعة، حين يحل ضيفًا على سبورتينغ البرتغالي الذي اكتسح في مباراته الأولى إنتراخت فرانكفورت الألماني (3-صفر) على ملعب الأخير الذي ينتقل اليوم إلى «ستاد فيلودروم» لمواجهة مرسيليا.

وفي المجموعة الثانية، يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على باير ليفركوزن الألماني، بحثًا عن فوز ثانٍ بعد الذي حققه افتتاحًا على ضيفه بورتو البرتغالي (2-1) في لقاء سجلت أهدافه الثلاثة في الوقت بدل الضائع، وسيلتقي بورتو مع كلوب بروج البلجيكي الفائز بالجولة الأولى على ليفركوزن بهدف نظيف.