كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث لاعب مانشستر يونايتد الجديد، كاسيميرو، عن انضمامه إلى مسرح الأحلام، والتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وما شعر به عند وصوله إلى أولد ترافورد.

وقال اللاعب في أول مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي، منذ وصوله من ريال مدريد في وقت سابق من هذا الأسبوع: «ليس هناك شك في أنني متحمس للغاية.. لقد تم الترحيب بي بحرارة. وشعرت بالفعل بهذه المودة من الجميع نحوي وبالطبع هذا أمر مهم حقا».

وأضاف: «لقد شعرت بالمودة منذ لحظة وصولي وأعتقد أنه تحدٍ جديد.. أنا سعيد للغاية. وأشعر وكأنني أبلغ من العمر 20 أو 18 عاما، وأنا متحمس لكوني بين زملائي في الفريق. سيكون الأمر مثيرا بشكل كبير وأنا سعيد للغاية».

وأشار كاسيميرو: «نحن نعلم أن هناك الكثير من التاريخ في أولد ترافورد. إنه ناد لديه الكثير من التاريخ. نحن نتحدث عن ناد فاز بكل شيء وأريد مقابلة زملائي في الفريق ومساعدة الفريق، لا أطيق الانتظار حتى أعمل على أرض الملعب وأساعد زملائي والفريق من أجل الفوز بالمباريات وحصد الألقاب».

اللعب بجانب رونالدو

وتابع: «قبل مجيئي إلى مانشستر يونايتد تحدثت إلى فريد، هو صديق لعبت بجانبه في المنتخب بعدد كبير من المباريات وهو لاعب رائع ولذلك يلعب مع النادي ومنتخب البرازيل.. فريد لاعب متحرك للغاية ومسدد جيد كما أنه يلعب بكلتا قدميه، هو لاعب مهم جدا وأعتقد أنه سيساعدني كثيرا في النادي».

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وذكر: «من دواعي سروري اللعب بجانب رونالدو وفاران مجددا، يمكنني قضاء اليوم كله للحديث عن كريستيانو فهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.. قضيت سبع سنوات تقريبا مع رونالدو في ريال مدريد، لذلك يشرفني اللعب معه مرة أخرى، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد لمساعدتهم وليساعدونني أيضا».

بداية مشواره

وواصل كاسيميرو: «مستاء لعدم لعب مباراة مهمة مثل مواجهة ليفربول، أنا متحمس جدا لتلك التجربة وأعتقد أن المشجعين سيكونون مهمين بالنسبة لنا لمساعدتنا على الفوز بالمباريات، وإذا فعلنا ذلك سنحقق الألقاب.. أشعر أن مانشستر أكثر من مجرد مدينة فهي أمة كروية وأكثر ما أحبه في إنجلترا هو الاحترام الذي يكنه المشجعون للاعبين.. أعتقد أن كرة القدم الإنجليزية بدنية للغاية وبلا شك صعبة للغاية، ولكن أكثر ما يعجبني في اللاعبين والحكام والمشجعين في هذا البلد أنهم عادلون».