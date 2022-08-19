مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن ضم كاسيميرو

القاهرة - بوابة الوسط

توصل مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول من الأخير على خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي كاسيميرو، وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

وسعى المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وحصل أخيرا على مبتغاه بضم كاسيميرو بعد فشل صفقة انتقال مواطنه فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال النادي الإنكليزي في بيان «يسعِدُ مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كاسيميرو»، مضيفا «عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي».