مؤامرة في مانشستر يونايتد ضد المدرب إريك تن هاغ

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ، لجمهور فريقه عن الأداء السيئ للغاية الذي قدمه الفريق خلال المباراة التي انتهت بهزيمته أمام برنتفورد (0-4) في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، قائلًا إن «اللاعبين تجاهلوا تمامًا الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمباراة».

وحاليًا يقبع يونايتد بطل إنجلترا 20 مرة في ذيل ترتيب فرق الدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا، بعد أن بدأ تن هاغ موسمه الأول على رأس الجهاز الفني بهزيمتين متتاليتين بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام برايتون، بحسب «رويترز».

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وقال المدرب الهولندي للصحفيين بعد الهزيمة الثقيلة «برنتفورد كان أكثر تحمسًا لتحقيق الفوز، دخلت أهداف مرمانا بسبب أخطاء فردية، لا يعقل أن تلقي بخطة المباراة في سلة المهملات».

وآخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب الدوري الممتاز كانت قبل تسعة أعوام تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في موسمه الأخير مع النادي وأصبح النادي الآن بعيدًا تمامًا عن قمة اللعبة في إنجلترا.