«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022

القاهرة - بوابة الوسط

هذا الثلاثي يضم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، ووصيفه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى جانب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم الماضي 2022/2021.

وشهدت قائمة أفضل مدرب تواجد، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألماني يورجن كلوب، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا.

وكان كارلو أنشيلوتي قد فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد، بينما نال حصد كلوب كأس رابطة المُحترفين الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما حافظ بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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