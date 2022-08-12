رسميا.. كشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قائمة المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية لموسم 2021-2022.

وقال «يويفا» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المنافسة ستكون بين الثلاثي كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكيفين دي بروين.

موعد إعلان الفائز

ومن المقرر إعلان هوية الفائز، في حفل اليويفا، في 25 أغسطس الجاري، والذي سيتضمن سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.

ونجح بنزيما وكورتوا في قيادة ريال مدريد لحصد لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا، أما دي بروين فقد قاد مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح سابعا

وجاءت المفاجأة الكبيرة في خروج المصري محمد صلاح نجم ليفربول من القائمة النهائية، حيث إنه، وبحسب بيان «يويفا»، حل سابعا في ترتيب اللاعبين.

ترتيب أفضل لاعب في أوروبا 2022

وبعد أن جرى الاستقرار على الثلاثي بنزيما، وكورتوا ودي بروين، للتنافس على جائزة الأفضل في أوروبا، كشف «يويفا» عن ترتيب بقية اللاعبين حتى المرتبة الـ15، وجاء على النحو التالي:

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ سابقا، برشلونة حاليا) - 54 نقطة.

5- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 52 نقطة.

6- السنغالي ساديو ماني (ليفربول سابقا بايرن ميونخ حاليا) - 51 نقطة.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 46 نقطة.

8 - الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 25 نقطة.

9- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 21 نقطة.

10 - الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) - 19 نقطة.

11 - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 7 نقاط.

12 - الصربي فيليبي كوستيتش (آينتراخت فرانكفورت) - 7 نقاط.

13 - الإيطالي لورنزو بيليجريني (روما) - 5 نقاط.

14 - الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) - نقطتان.

15 - البرازيلي فابينيو (ليفربول) - نقطة واحدة.