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رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 11:09 مساء
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
كأس العالم 2022 في قطر. (الإنترنت)
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم يوما واحدًا على أن تبدأ المنافسات في العشرين من نوفمبر بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقررًا في 21 من الشهر نفسه.

وأصدر فيفا بيانا جاء في: «ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور في 20 نوفمبر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أنه «جرى تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوما واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس فيفا».

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

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