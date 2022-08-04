رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبه إلى إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، رسميا، انتقال لاعبه أليكس تيليس، إلى فريق إشبيلية الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي: «نتمنى جميعا في مانشستر يونايتد لأليكس التوفيق لهذا الموسم حيث إنه مستعد لمغادرة النادي موقتا للانضمام إلى أحد أفضل الفرق في الدوري الإسباني».

وأوضح النادي: «اتفق مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل أليكس تيليس على قضاء موسم 2022/23 على سبيل الإعارة مع إشبيلية في إسبانيا بعد خضوعه للفحص الطبي».

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مشاركته مع يونايتد

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى يونايتد من نادي بورتو في أكتوبر 2020، وشارك في 50 مباراة في موسمين أثناء التنافس مع لوك شاو على مركز الظهير الأيسر.

وسجل تيليس أيضا هدفا واحدا بقميص يونايتد من تسديدة مباشرة رائعة ضد فياريال في أولد ترافورد، تم التصويت عليه لاحقا كثالث أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا.