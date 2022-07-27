رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه اتفق على الحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، من أياكس أمستردام الهولندي.

وأنفق نادي مانشستر يونايتد، وفقًا لـ«فرانس برس»، 58 مليون دولار؛ من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد حتى 2027

ولعب المدافع الدولي، ابن الـ24 عامًا والذي تعاقد مع «الشياطين الحمر» حتى العام 2027، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفوف أياكس منذ العام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

وقال «مارتينيس»، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين بإشراف مدرب يونايتد الحالي إريك تن هاغ، قبل انتقاله أخيرًا إلى ملعب «أولد ترافورد»، لموقع يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس»: «إنه لفخر كبير الانضمام إلى هذا النادي الكبير لكرة القدم».

محظوظ بما يكفي

وتابع: «عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأدفع نفسي أكثر.. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي، وهذا ما أريد الاستمرار فيه في مانشستر يونايتد».

وأردف: «سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في ظل هذا المدرب والمشرفين، ومع زملائي الجدد في الفريق، يمكننا القيام بذلك».

قيمة الصفقة

وأكد أياكس أنه توصل إلى اتفاق مع يونايتد على رسوم نقل قدرها 58.2 مليون دولار (57.37 مليون يورو)، بما في ذلك المتغيرات، حيث من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 67.37 مليون يورو في صفقة قياسية للاعب قادم من الدوري الهولندي.

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ثالث صفقات يونايتد

وبات مارتينيس الذي بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وانتقل إلى مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

ويستهل يونايتد الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس المخيب للآمال، منافسات الموسم الجديد بلقاء مضيفه برايتون في 7 أغسطس المقبل.