Atwasat

رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 05:46 مساء
رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس
الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس يتعاقد مع مانشستر يونايتد. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه اتفق على الحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، من أياكس أمستردام الهولندي.

وأنفق نادي مانشستر يونايتد، وفقًا لـ«فرانس برس»، 58 مليون دولار؛ من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تعاقد حتى 2027
ولعب المدافع الدولي، ابن الـ24 عامًا والذي تعاقد مع «الشياطين الحمر» حتى العام 2027، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفوف أياكس منذ العام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

وقال «مارتينيس»، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين بإشراف مدرب يونايتد الحالي إريك تن هاغ، قبل انتقاله أخيرًا إلى ملعب «أولد ترافورد»، لموقع يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس»: «إنه لفخر كبير الانضمام إلى هذا النادي الكبير لكرة القدم».

محظوظ بما يكفي
وتابع: «عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأدفع نفسي أكثر.. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي، وهذا ما أريد الاستمرار فيه في مانشستر يونايتد».

وأردف: «سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في ظل هذا المدرب والمشرفين، ومع زملائي الجدد في الفريق، يمكننا القيام بذلك».

قيمة الصفقة
وأكد أياكس أنه توصل إلى اتفاق مع يونايتد على رسوم نقل قدرها 58.2 مليون دولار (57.37 مليون يورو)، بما في ذلك المتغيرات، حيث من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 67.37 مليون يورو في صفقة قياسية للاعب قادم من الدوري الهولندي.

- بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
- إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

ثالث صفقات يونايتد
وبات مارتينيس الذي بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وانتقل إلى مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

ويستهل يونايتد الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس المخيب للآمال، منافسات الموسم الجديد بلقاء مضيفه برايتون في 7 أغسطس المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم
لويس سواريز يعلن العودة إلى ناديه القديم
يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من أقدام ديمبلي برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة الأميركية
يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من أقدام ديمبلي برشلونة قبل مواجهة ريال...
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني...
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل...
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة......
المزيد
الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين
الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين...
رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس
رسميا.. مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بنجم أياكس...
دورتموند يعلن مدة غياب نجمه الجديد بعد «الورم السرطاني»
دورتموند يعلن مدة غياب نجمه الجديد بعد «الورم السرطاني»...
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب......
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة
الاعتقال ينتظر نيمار ووالديه ورئيسين سابقين لنادي برشلونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط