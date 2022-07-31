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الاستراتيجية الفاشلة لفيراري تهدي فيرستابن الفوز في جائزة المجر الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 05:03 مساء
الاستراتيجية الفاشلة لفيراري تهدي فيرستابن الفوز في جائزة المجر الكبرى لـ«فورمولا 1»
فيرستابن. (إنترنت)
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دفع فريق فيراري مجددًا ثمن استراتيجياته الفاشلة، ممهدًا الطريق أمام بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن للفوز بجائزة المجر الكبرى.

يأتي هذا خلال الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بعدما شق طريقه من المركز العاشر عند الانطلاق، اليوم الأحد، على حلبة «هنغارورينغ»، بحسب «فرانس برس».

وتسببت استراتيجية فيراري ببدء السباق على الإطار المتوسط الليونة واضطرار الفريق الإيطالي إلى الرد على التوقف المبكر لريد بول باستخدام الإطار المتوسط الليونة الأقل تأدية، بحرمان ابن موناكو شارل لوكلير من الفوز وتقليص الفارق الذي يفصله في الصدارة عن فيرستابن قبل العطلة الصيفية، وحتى سائقه الثاني الإسباني كارلوس ساينس من الصعود إلى منصة التتويج.

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