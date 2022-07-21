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دي بروين يقود مانشستر سيتي للفوز على نادي أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 03:50 مساء
دي بروين يقود مانشستر سيتي للفوز على نادي أميركا
لاعب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى أميركا دي مكسيكو المكسيكي في هيوستن. 20 يوليو 2022 (ا ف ب)
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قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي (2-1) في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى «سيتيزنس» المهاجم النروجي إرلينغ هالاند.

وافتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها. وتعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكيه (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1).

هالاند على مقاعد البدلاء
وقرر الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنجلترا ابقاء هالاند على مقاعد البدلاء في أولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عامًا الخميس والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ الالماني في غرين باي.

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ودفع غوارديولا بالمهاجم الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس أساسيًا، قبل أن يستبدل لاعب ريفربلايت السابق في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء شجارًا بين لاعب خط الوسط الدولي جاك غريليش الذي طالب بركلة جزاء عقب تدخل خشن من الحارس أوتشوا، قبل أن يجري استبدال الأخير، فيما نال الإنجليزي حصته من صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة.

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