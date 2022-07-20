تأجيل ظهور ليفاندوفسكي مع «برشلونة» وشقيق تشافي يقود الفريق بدلا عنه في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تأجل ظهور النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، للمرة الأولى بقميص «برشلونة» الإسباني، لما بعد مواجهة «إنتر ميامي» الأميركي، وذلك رغم اجتياز اللاعب الكشف الطبي، عقب لحاقه بالبعثة الكتالونية، في جولة الولايات المتحدة.

لم يظهر نجم «بايرن ميونيخ» الألماني سابقًا، في تدريب الفريق أمس الثلاثاء، على ملعب «DRV PNK» في ميامي، ونفس الحال للاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي حصل على إذن من النادي للسفر لمدينة نيس الفرنسي لاستقبال مولوده الجديد، وسيلتحق مجددًا بالفريق الخميس المقبل، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وتستعد إدارة «برشلونة» لإظهار صاحب الـ33 عامًا للفريق بعد التوقيع لثلاثة مواسم مقبلة، ويتدرب «ليفا» حاليًا في صالة الألعاب البدنية، وبالتالي لن يشارك في أولى وديات الفريق استعدادًا للموسم الجديد أمام «إنتر ميامي» الأميركي.

وسيغيب أيضًا المدرب تشافي هرنانديز عن الفريق، لعدم حصوله بعد على تصريح لدخول الأراضي الأميركية، بسبب مشاكل إدارية خاصة بجواز سفره، حيث سيقود شقيقه ومساعده أوسكار هرنانديز تدريبات الفريق لحين وصول تشافي.