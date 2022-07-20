المدافع بن ديفيز يرحل عن «ليفربول» دون أي مشاركة إلى «رينغرز» الإسكتلندي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «رينغرز» الإسكتلندي، أمس الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الإنجليزي بن ديفيز من «ليفربول»، لمدة أربعة أعوام، ليغادر اللاعب «آنفيلد» دون خوض أي مباراة، وانضم ديفيز إلى «ليفربول» في 2021 من «بريستون نورث إند».

وانضم بن ديفيز عندما كان النادي يعاني أزمة دفاعية، إثر إصابة فيرغيل فان دايك، وغويل ماتيب وجو غوميز وغيابهم فترات طويلة عن الملاعب لينضم لاعب الوسط فابينيو للدفاع موقتًا، بحسب «رويترز».

- «ليفربول» يعلن إعارة مدافعه وليامز إلى «بلاكبول»

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن ديفيز انضم لـ«ليفربول» حينها مقابل مبلغ مبدئي قدره 500 ألف استرليني.

ولم يشارك ديفيز في أي مباراة رسمية مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل إلى «شيفيلد يونايتد» الموسم الماضي على سبيل الإعارة.