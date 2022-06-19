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جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ويحرز فوزه السادس للموسم.. وهاميلتون يصعد على منصة التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 09:53 مساء
جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ويحرز فوزه السادس للموسم.. وهاميلتون يصعد على منصة التتويج
جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد. (الإنترنت)
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حسم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، معركته الحامية مع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، محرزًا فوزه السادس لهذا الموسم بعدما أنهى جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة ما جعل يبتعد أكثر في الترتيب العام.

وأنهى بطل العالم للموسم الماضي السباق الكندي العائد إلى الروزنامة بعد غياب لعامين على التوالي بسبب فيروس كورونا، من حيث بدأه في المركز الأول أمام ساينس وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثاني مع فيراري، فيما احتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم.

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فيما جاء سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو خامسًا بعدما انطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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