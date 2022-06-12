فيرستابن يبتعد في صدارة «الفورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

ابتعد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في صدارة الترتيب العام عقب تتويجه بسباق جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، اليوم الأحد، في باكو.

وتفوق فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون، بحسب «فرانس برس».

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سبق وأحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى والفوز الثالث تواليًا.

بذلك يتصدّر ترتيب بطولة العالم لدى السائقين على حساب شارل لوكلير من موناكو الذي اضطر إلى الانسحاب من السباق خلال تصدره.

وخلفه في المركز الثاني زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما أكمل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل عقد المنصّة بحلوله ثالثًا.

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن. (إنترنت)