Atwasat

وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 07:21 مساء
وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال
مباراة الأهلي المصري أمام وفاق سطيف. (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري)
alwasat radio

يستقبل «وفاق سطيف» الجزائري فريق النادي «الأهلي» المصري، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت ليبيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسبق وفاز «الأهلي» ذهابًا برباعية نظيفة.

وتأهل «الوداد البيضاوي» المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله (1-1) مع ضيفه «بيترو أتلتيكو» الأنغولي، في إياب نصف النهائي، أمس الجمعة، ليفوز (4-2) في النتيجة الإجمالية.

- الأهلي المصري يصعد أزمة ملعب نهائي أبطال أفريقيا

وسيلتقي «الوداد» مع المتأهل من مواجهة «الأهلي» المصري، و«وفاق سطيف» الجزائري، في إياب المباراة الثانية لنصف النهائي، اليوم السبت، في الجزائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هبوط ليفانتي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإسباني
هبوط ليفانتي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإسباني
«نايكي» تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو
«نايكي» تلغي عقد الرعاية مع سبارتاك موسكو
نادال يشعر بالقلق بسبب الإصابة
نادال يشعر بالقلق بسبب الإصابة
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة ...
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال
وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في......
صلاح يخرج مصابا في نهائي كأس إنجلترا أمام «تشيلسي»
صلاح يخرج مصابا في نهائي كأس إنجلترا أمام «تشيلسي»...
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية التاريخية
«ليفربول» يواجه «تشيلسي» في نهائي كأس إنجلترا بآمال الرباعية......
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات ......
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه
الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط