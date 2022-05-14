وفاق سطيف يصارع الأهلي المصري لضرب موعد مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل «وفاق سطيف» الجزائري فريق النادي «الأهلي» المصري، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت ليبيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسبق وفاز «الأهلي» ذهابًا برباعية نظيفة.

وتأهل «الوداد البيضاوي» المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله (1-1) مع ضيفه «بيترو أتلتيكو» الأنغولي، في إياب نصف النهائي، أمس الجمعة، ليفوز (4-2) في النتيجة الإجمالية.

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وسيلتقي «الوداد» مع المتأهل من مواجهة «الأهلي» المصري، و«وفاق سطيف» الجزائري، في إياب المباراة الثانية لنصف النهائي، اليوم السبت، في الجزائر.