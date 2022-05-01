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قميص جديد للراحل الأسطوري كوبي براينت يستعد للطرح في مزاد بـ5 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 01:41 مساء
قميص جديد للراحل الأسطوري كوبي براينت يستعد للطرح في مزاد بـ5 ملايين دولار
الأسطوري كوبي براينت. (أرشيفية : الإنترنت)
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تقرر طرح قميص نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت الذي ارتداه في موسمه الرائع 1996-1997 من خلال جلسة مزادات افتراضية تنطلق يوم 18 مايو الجاري.

5 ملايين دولار
ويتوقع أن يتم بيع القميص مقابل نحو خمسة ملايين دولار، وبحسب مسؤول دار مزادات ديفيد كولر «إس سي بي» فإنه من المتوقع أن يتم بيع القميص مقابل مبلغ يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

مصرع براينت
ولقي براينت مصرعه في 26 يناير 2020 في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، وهو الحادث الذي أودى أيضًا بحياة ابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين.

قميص الانتصار التاريخي
وأكد كولر أن الرجل الذي تحصل على قميص براينت قبل 25 عامًا لا يريد كشف هويته، ويحمل القميص رقم 8 الذي ارتداه براينت خلال فوز فريقه السابق لوس «أنجليس ليكرز» في الموسم الاعتيادي في 13 أبريل 1997، على حساب «يوتا جاز» وكذلك أمام «ساكرامينتو كينغز» في 17 من نفس الشهر.

وتواصل مالك القميص مع دار المزادات عقب بيع قميص آخر لبراينت في العام الماضي مقابل ثلاثة ملايين و690 ألف دولار.

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