قرعة متوازنة في المجموعات الثمانية بمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

ستلاقي قطر مضيفة مونديال 2022 في كرة القدم الأكوادور افتتاحا في 21 نوفمبر المقبل على استاد البيت، بحسب القرعة التي أوقعتها في مجموعة أولى تضم السنغال بطلة إفريقيا وهولندا وصيفة المونديال ثلاث مرات.

وهذه أول مشاركة لقطر في كأس العالم، فيما حلت هولندا وصيفة المونديال ثلاث مرات أعوام 1974 و1978 و2010، وأحرزت السنغال لقب كأس إفريقيا مطلع العالم الحالي ثم أقصت مصر ونجمها محمد صلاح، فيما يعد منتخب هولندا من أهم المنتخبات الأوروبية والعالمية لكن اللقب عانده، بحسب «فرانس برس».

وجاءت قرعة مونديال قطر كالتالي:

المجموعة الأولى

قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية

إنجلترا - أميركا - إيران - رقم 3 (الفائز من مباراة كرواتيا واسكتلندا ضد ويلز).

المجموعة الثالثة

الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة

فرنسا - الدنمارك - تونس - رقم 1 (الفائز من آسيا وأميركا الجنوبية).

المجموعة الخامسة

إسبانيا - ألمانيا - اليابان - رقم 2 (الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا).

المجموعة السادسة

بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة

البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.