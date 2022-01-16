ديوكوفيتش يتجه لدبي بعد أزمة ملبورن

القاهرة - بوابة الوسط

استقل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش طائرة متجهة من ملبورن إلى دبي، الأحد، بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء تأشيرته لدخول أستراليا، بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وبعد ساعات فقط من قرار المحكمة، شوهد المصنف الأول عالميًا خلال توجهه للصعود على متن طائرة تابعة لخطوط طيران الإمارات في ملبورن، بحسب «رويترز».

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عبّر ديوكوفيتش عن «خيبة أمل كبيرة»، لرفض محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.

وقال ديوكوفيتش (34 عامًا) في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى «أحترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلق بخروجي من البلاد».

وجاء في قرار المحكمة الصادر بالإجماع عن قضاتها الثلاثة «تأمر المحكمة برفض طلب» ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا.