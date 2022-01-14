«كاف» يرفض احتجاج المنتخب التونسي ويعتمد نتيجة مباراته مع مالي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، احتجاج المنتخب التونسي على إنهاء مباراته ضد نظيره المالي قبل وقتها الأصلي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، معتمدا خسارة «نسور قرطاج» (صفر-1).

وقال الاتحاد القاري في بيان «بعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة (1-0) لصالح مالي».

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وفي حادثة غريبة ونادرة، شهدت المباراة نهاية جدلية عندما أطلق الحكم الزامبي جاني زيكازوي صافرة النهاية في الدقيقة (89:42) قبل نهاية الوقت الأصلي، علمًا أنه من البديهي ومن المتوقع أن يكون هناك وقت بدلا عن ضائع، وسط اعتراض شديد من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب التونسي. إلا أن الحكم لم يستأنفها.

وقام بذلك أيضًا في الدقيقة 86 معلنًا نهاية المباراة قبل أن يتنبه أنه على خطأ ويكمل المواجهة.

لقطة أثارت الغضب

وأثارت هذه النهاية غضب الجهاز الفني التونسي واللاعبين واقترب المدرب منذر الكبيّر من الحكم مشيرًا إلى ساعته ويقول له إن الوقت لم ينته بعد، لكن من دون جدوى، قبل أن يخرج الطاقم التحكيمي بمرافقة أمنية.

وبعد دقائق من دخول اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي الحكم الرئيسي وجرى استدعاء المنتخبين مجددًا إلى أرض الملعب لاستكمال المواجهة، وفي حين عاد لاعبو مالي، لم يعد نظراؤهم التونسيون.

وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه كان يتعين إنهاء المباراة، مع ثلاث دقائق متبقية، لكن المنتخب التونسي لم يعد إلى أرض الملعب ما دفع الحكم لإنهائها.