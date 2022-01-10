ديوكوفيتش: متمسك بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم ما حدث معي

نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)

أعلن النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، أنه يريد البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق، الإثنين المقبل.

يأتي هذا بعد أن أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، وعدم صلاحية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة الدخول إلى الأراضي الأسترالية، بحسب «فرانس برس».

وقال ديوكوفيتش الفائز باللقب في ملبورن تسع مرات وهو رقم قياسي على «تويتر»: «أنا سعيد وممتن لأن القاضي ألغى القرار المتعلق بتأشيرة دخولي، على الرغم من كل ما حصل، أنوي البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، جئت إلى هنا لكي أشارك في إحدى أهم البطولات أمام جمهور مدهش».