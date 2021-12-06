تونس والإمارات ينضمان إلى ركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

تونس تتغلب على الإمارات بهدف دون رد.. ويبلغان ربع نهائي كأس العرب قطر 2021 عن المجموعة الثانية. (الإنترنت)

بلغ المنتخبان التونسي والإماراتي ربع نهائي بطولة كأس العرب «FIFA قطر 2021» بعد انتهاء المواجهة بينهما بفوز الأول على الثاني بهدف دون رد، اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

سجّل سيف الدين الجزيري هدف تونس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

واستفاد المنتخب الإماراتي من خسارة المنتخب السوري أمام نظيره الموريتاتي، فاحتل المنتخب التونسي المركز الأول برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، في حين أصبح المنتخب السوري ثالثًا برصيد ثلاث نقاط والموريتاني رابعًا بثلاث نقاط أيضًا وبفارق الأهداف عن سورية.