منتخب الجزائر جاهز لحسم التأهل في البطولة العربية أمام نظيره اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 02:45 مساء
منتخب الجزائر أمام السودان. (إنترنت)

تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، اليوم السبت، مواجهات حاسمة في مشوار التأهل إلى الدور التالي؛ إذ يلتقي منتخب لبنان مع نظيره الجزائري، على استاد الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويدخل منتخب الجزائر المباراة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

يأتي رصيد الجزائر من الفوز على السودان (4-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى، مستفيدًا من فارق الأهداف مع صاحب وصافة المجموعة الثانية منتخب مصر، فيما يتواجد منتخب لبنان في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، برصيد خال من النقاط، إثر هزيمته (0-1) أمام منتخب مصر، في الجولة الأولى من البطولة.

ويُمني منتخب الجزائر نفسه بالتأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية لكأس العرب، حال الفوز بأي نتيجة على لبنان، خاصة وأنه سيكون ضمن 6 نقاط، وسيحتاج إلى الانتظار لمباراة مصر لتحديد بطل المجموعة، بينما يأمل منتخب لبنان في تحقيق المفاجأة، خاصة وأنه قدم مستوى متميزًا أمام «الفراعنة»، وفي حال الفوز سيضع المجموعة في حسابات معقدة، قد تطيح بأي من منتخبي مصر أو الجزائر من البطولة.

ويعول منتخب الجزائر على هدافه بغداد بونجاح، الذي استطاع تسجيل هدفين في مباراة الفريق الأولى أمام السودان؛ حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي كأس العرب، بالتساوي مع نجم الزمالك سيف الدين الجزيري.

ويواجه منتخب مصر نظيره السوداني، اليوم السبت، في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب، على استاد رأس أبوعبود، ويدخل «الفراعنة» مباراة اليوم بدافع الفوز وتخطي السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدُّر المجموعة، بعد التغلب على لبنان بهدف فى الجولة الأولى.

وفي المقابل، يخوض المنتخب السوداني اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائري (0-4)، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على «الفراعنة»، للحفاظ على آماله في الصعود للدور الثاني.

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